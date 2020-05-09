Более 100 пациентов с коронавирусом скончались в РФ за сутки

Москва, 9 мая. За сутки в России скончались 104 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За время пандемии в стране зафиксировано 1827 летальных случаев среди пациентов с инфекцией, передает RT.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ за последние сутки составило 10 817 человек, общее количество носителей вируса достигло 198 676.

Последние пять дней число новых пациентов с COVID-19 ежесуточно увеличивается более чем на 10 тысяч. По словам врача-инфекциониста Валерия Безносенко, такой прирост в основном связан с количеством проводимых тестов. Аналогичным образом эту статистику объяснили и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Несмотря на растущее число инфицированных, в России удерживается низкий уровень смертности. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что он является результатом очень своевременного выявления болезни и обращения.

Кроме того, она сообщила, что в стране не зафиксировано тяжелых случаев течения коронавируса у детей, и у 80% пациентов заболевание протекает не в тяжелой форме. Около 50% носителей инфекции не имеют симптомов.