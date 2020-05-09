Ростех «оживил» исторические снимки времен Великой Отечественной войны

Москва, 9 мая. Госкорпорация «Ростех» анимировала исторические фотографии времен Великой Отечественной войны в рамках проекта «Оживший кадр», видео опубликовано на канале госкорпорации в YouTube.

В видео попали кадры работы тружеников тыла, которые выпускали боевые машины для фронта. Художественная обработка позволила «оживить» снимок: запечатленные на фото люди двигаются, а техника работает.

В хронике представлена работа нынешних предприятий «ОДК», Курганмашзавода, «УВЗ» и других заводов. На одном из кадров показана работала цеха Сталинградского тракторного завода по производству танка Т-26. На другом снимке запечатлена сборке Т-34 на Челябинском тракторном заводе.

Ранее Росстат назвал потери населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны. По данным ведомства, на территории РСФСР на начало 1941 года проживало 111 млн человек, к началу 1946 года численность населения составила 97,6 млн.