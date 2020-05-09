Ветеран рассказал, как спас немецкую девочку от голодной смерти

Россия празднует юбилейную, 75 годовщину Великой Победы. С каждым годом участников Великой Отечественной войны остается все меньше — тем ценнее воспоминания живых ветеранов.

Петр Павлович Саган прошел всю войну, до самого Берлина. Он поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей самыми яркими воспоминаниями фронтовых лет.

Черные кресты

Петр Павлович — родом из Сумской области. Когда началась война, ему было 15 лет. Он гостил у своей тети в Киеве.

«21 июня все благоухало, мы смотрели в кинотеатре новый фильм «Волга-Волга», долго гуляли по городу. Только уснули — слышу грохот. Я спал у тети на террасе. Тетя мне кричит: «Петя, закрой окна, а то дождь сейчас пойдет!». Я подошел к окнам (уже светло было в четыре часа утра), смотрю — низко летят самолеты с черными крестами, и от них отделяются бомбы. Взрывы, взрывы! А в шесть часов утра нам объявили, что началась война», — вспоминает ветеран.

Его отца, Павла Сагана, сразу же отправили на фронт. Он ветеран трех войн: Первой мировой, Гражданской, и Великой Отечественной. При взятии Берлина отцу оторвало руку.

Сам же Петр Павлович два года пробыл в оккупации.

«Когда в 1943 году нашу территорию освободили, я сразу же пошел в армию, — рассказывает ветеран. — Меня отправили в артиллеристское училище. С отличием я его закончил, мне присвоили звание лейтенанта и отправили на Орловско-Курскую дугу, где Гитлер хотел взять реванш за поражение под Москвой и Сталинградом. Там мы его разгромили и погнали».

При взятии Кенигсберга Петр Саган был ранен. Вылечился и опять встал в строй, принял свою батарею и дошел до самого Берлина.

«С Берлином связано много воспоминаний...С 8 на 9 мая нам объявили о победе. Всю ночь небосвод был весь в ракетах! Небо горело, мы не спали всю ту ночь. Наутро нам усилили паек, дали сто грамм», — вспоминает Петр Саган.

Ручки от американцев

Памятной для Петра Павловича стала и встреча на Эльбе с союзниками 25 апреля 1945 года.

«Берег был еще голый, но травы было уже по колено. Мы быстро сколотили вдоль берега столы, скамейки, где-то нашли красную материю, постелили ее как скатерть на столы, — рассказывает ветеран. — Наши девчонки прикатили бочку французского вина, быстро организовали бутерброды. Пришли союзные войска, мы братались с ними. Я впервые увидел там негров, удивился: что это за такие люди!»

Советские бойцы и их союзники братались и менялись сувенирами.

«Ну какие у нас были сувениры? Часы немецкой штамповки, зажигалки, фонарики, — перечисляет ветеран. — Я подарил одному американцу часы, а он мне дал трехцветный фонарик, зажигалку и упаковку карандашей. Я думаю, зачем же он нам карандаши? А оказалось, это шариковые ручки!»

Первый тост во время памятной встречи на Эльбе бойцы подняли за Победу. Второй — за тех, кто не вернулся с полей.

«Мы ликовали допоздна: наши солдаты начали танцевать. Грузины — лезгинку, украинцы — гопак, русские — барыню! — описывает ветеран. — А союзники танцевали вальс, фокстрот, западные танцы».

«Идите домой»

В занятом советскими войсками Берлине инфраструктура была уничтожена. Советские и пленные немецкие солдаты восстанавливали разрушенный город.

«На каждой улице наши солдаты готовили пищу женщинам с детьми, — описывает германскую столицу тех дней ветеран. — Мы восстанавливали инфраструктуру. Мне дали машину «Виллис» и четырех солдат — конвоировать немецких рабочих на хлебозавод. Со мной было 30 немцев. Мы шли по проезжей части, а справа и слева стояли женщины».

Немки выискивали среди рабочих своих близких.

«И вдруг одна женщина врывается в мой строй и кричит «Ганс, Ганс!» Узнала она своего мужа, и они слились в моем строю. Я встал и опешил. Подбежали с одной и другой стороны женщины, строй смешался с гражданскими. Что мне делать? Силу не применишь», — рассуждает офицер.

Решение Петру Павловичу пришло быстро:

«Я беру его и ее за рукав: «Век на хаус, идите домой!» И они как драпанули, побежали по тротуару! Потом она остановилась, подбежала ко мне, обняла меня, поцеловала — и опять побежала к мужу».

Спасительные галеты

Бои в Берлине шли за каждый этаж, за каждый квартал. После этого советские солдаты проверяли разрушенные дома в освобожденном от нацистов городе.

«Мы подбирали раненых и убитых. Однажды я проверял здание. Полдома развалено, захожу в подъезд, слышу — ребенок плачет. На третьем этаже лежит женщина без признаков жизни, а рядом с ней девочка, плачет. Я достал фляжку с водой, чтобы глазки ей умыть, она грязная такая была, стал воду лить, а она облизывает губы. Налил в чашку воды», — с волнением рассказывает Петр Саган.

Ветеран решил накормить ребенка.

«Нам в то время давали немецкие галеты 1936 года выпуска, — поясняет он. — Я налил воды, размочил сахар, накрошил галет, накормил ее. Она так рада была».

Без этой пищи ребенок вряд ли выжил бы, считает собеседник ФАН.

В соседнем квартале располагались немецкие врачи.

«Я взял девочку на руки, подошел к ним, объяснил ситуацию. Врачи схватили носилки и побежали к погибшей женщине. А когда врачи хотели забрать ребенка, девочка отвернулась, уцепилась мне за шею. Силой отрывали ее от меня...» — вспоминает ветеран.

По окончании войны в Трептов-парке в Берлине установили монумент русскому солдату со спасенным ребенком.

«Мне всегда сослуживцы говорили: «Это твоя статуя, это ты там изображен», — улыбается мужчина.

Простыни вместо лапника

Петр Павлович участвовал и в Параде Победы 1945 года.

«Выбирали самых достойных. У нас была 85-миллиметровая полевая пушка. Она была вся в звездочках, от ствола до колес. Наш расчет посадили на эшелон и привезли в Москву, разгрузили в парке «Сокольники». Нас положили на кровати, там были ватные матрасы и чистые простыни», — с улыбкой вспоминает участник войны.

Такие условия казались ветерану райскими после полевых:

«Нам приходилось спать на снегу: снимаем чехол с пушки, лапник на него настелим и спим. Переворачиваемся каждые два часа. Я не поверил и, как лег, так за всю ночь ни разу не проснулся — мягко было».

Парад 1945 года до сих пор стоит перед глазами Петра Павловича.

«14 июня нас подвезли на Неглинную улицу, на исходные позиции. Нашу пушку провезли мимо Мавзолея, я командовал: «Равнение направо, на Мавзолей!» — вспоминает воин.

Спустя много лет ветерану удалось воспроизвести те события:

«В прошлом году обо мне снимали документальный фильм, — объясняет Петр Саган. — Я демонстрировал, как мы проходили тогда строем, в 1945 году. Нашли мою пушку в музее, подцепили солдат в кузов… И я показал, как мы встречали на Мавзолее наше правительство».

Мы победили

После демобилизации Петр Павлович закончил автомеханический техникум и всю жизнь проработал в медицинском учреждении заведующим гаражом.

«Желаю, чтобы вам не пришлось защищать, а только охранять рубежи нашей Родины, — пожелал в заключение ветеран молодому поколению. — А если и придется защищать, то так, как защищала наша непобедимая Красная Армия».

9 мая вся Россия празднует 75-летие Великой Победы. Большинство праздничных мероприятий было перенесено из-за коронавирусной инфекции. Сегодня пройдет знаменитый «Бессмертный полк», однако уже в онлайн-режиме.

Одним из ключевых событий праздника станет акция «Окно Победы»: люди распахнут окна или выйдут на балконы домов и вместе исполнят песню «День Победы». А поздним вечером нас ждет традиционный салют.