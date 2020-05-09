Путин принимает парад Президентского полка в День Победы. Онлайн-трансляция ФАН

Федеральное агентство новостей проводит трансляцию парада Президентского полка в рамках празднования Дня Победы.

В субботу, 9 мая, Россия отмечает Победу в Великой Отечественной войне. В рамках праздничных мероприятий на Красной площади проходит парад Президентского полка. В смотре марша пеших и конных караулов принимает участие президент России Владимир Путин. После выступления полка запланировано обращение главы государства.

Ранее Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.