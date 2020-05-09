ЛНА уничтожила 13 сирийских наемников, сражавшихся на стороне боевиков ПНС Ливии

Триполи, 9 мая. Как минимум 13 сирийских наемников были уничтожены при вооруженных провокациях бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии за минувшие сутки. Об этом сообщила американская журналистка Линдси Снелл.

По словам Снелл, террористы ПНС, игнорирующие перемирие, продолжают обстреливать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). По меньшей мере 13 сирийских наемников, участвовавших в боестолкновениях на стороне ПНС, были ликвидированы ЛНА. Она также добавила, что некоторых погибших отправляют обратно в Сирию для установления личности.

Следует отметить, что ранее американская журналистка сообщала о намерении турецких вербовщиков отправить в Ливию еще две тысячи наемников из Сирии. Предполагается, что они усилят западный фронт ПНС и будут участвовать в нападении на авиабазу Аль-Ватыя, которую они не раз пытались захватить.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), сейчас в Ливии находится почти восемь тысяч сирийских радикалов, еще три тысячи после обучения в турецких тренировочных лагерях также будут переброшены в североафриканскую страну.