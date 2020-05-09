Воробьев поздравил ветеранов Московской области с 75-летием Победы

Москва, 9 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона и проживающих в Подмосковье ветеранов с 75-летием Победы.

Глава региона сообщил, что в Московской области проживают 3047 ветеранов Великой Отечественной войны.

«Я хотел бы поклониться каждому. Сейчас нашим героям далеко за 90. И пусть здоровье уже не то, они продолжают нас поддерживать, наставлять и помогать. Спасибо вам, вашим семьям, всем, кто заботится о ветеранах», — написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Он напомнил, что победы советских воинов начались с битвы за Москву. Можайск, Волоколамск, Наро-Фоминск, Истра, Клин, Дмитров, Яхрома — по этим названиям можно составить учебник истории Великой Отечественной войны, указал Воробьев.

«В День Победы мы вспоминаем и тех, кого, к сожалению, с нами уже нет. В каждой семье есть свои герои. Они тоже рисковали собой, и если бы не они – нас бы просто не было», — добавил глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что долг граждан — помянуть их, достать старые фото и письма, рассказать детям и внукам о родных, которые воевали и прошли войну.