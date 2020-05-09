Премия Дарвина и тюрьма ждут организаторов коронавирусных вечеринок

В начале недели появилась информация об организации в городке Уолла-Уолла (штат Вашингтон в США) коронавирусных вечеринок, участники которых приглашают заведомо инфицированных COVID-19 для «контролируемого заражения» и приобретения иммунитета на будущее. О происходящем местному изданию сообщил департамент здравоохранения Уолла-Уолла. Новость моментально подхватили сотни изданий. Скандал получил международную известность. Несколько часов назад директор департамента здравоохранения Уолла-Уолла Меган Деболт попыталась «потушить пожар» резонансного известия в СМИ и опровергла свои же слова о проведении коронавирусных вечеринок американцами. Деболт объявила собрания с участием коронавирусных пациентов «неумышленными». Отметим, что после этого со стороны СМИ в адрес чиновницы не поступили обвинения во лжи и некомпетентности.

Что у нас?

В России пока нет подтвержденных случаев проведения таких собраний для намеренного заражения коронавирусной инфекцией. Коллективный интеллект россиян находится на достаточно высоком уровне. Полиция фиксирует отдельные случаи отступления от временных ограничений, организаторов которых быстро устанавливают.

В январе этого года правительство России включило коронавирусную инфекцию в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Организаторам любых несанкционированных массовых мероприятий вне зависимости от целей проведения грозит лишение свободы на срок до семи лет в случае заражения участников 2019-nCoV. Преступление является по российским законам тяжким, власть обязана жестко реагировать на нарушения. В нынешней ситуации суд вряд ли захочет назначать наказание условно.

Если бы в России проводились встречи номинантов на премию Дарвина c целью заразиться и распространить 2019-nCoV, то власти должны были бы начать уголовное преследование не только организаторов таких мероприятий, но и участников с положительным тестом на коронавирус.

Дело в том, что в случае информирования пациента о положительном анализе на коронавирус, на него ложится та же ответственность, что и на прочих распространителей серьезных заболеваний (наподобие ВИЧ и туберкулеза). Носитель вируса обязан воздержаться от действий, которые смогут навредить здоровью окружающих. Российскими законами предусмотрена не только уголовная ответственность за распространение коронавируса, но и взыскание за счет имущества виновника убытков зараженным пациентам и лечащим учреждениям здравоохранения.

Коронавирусная инфекция опасна риском острых осложнений на всех этапах заболевания, а также последствиями для всего организма. Кроме уголовного закона, стоит придерживаться здравого смысла, беречь себя и окружающих.