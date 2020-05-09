Немцы возложили цветы к мемориалу советским воинам в Тиргартене. ФАН-ТВ

Торжественная церемония прошла у Мемориала павшим советским воинам парке Тиргартен. Жители Берлина возложили к монументу цветы в память о солдатах и жертвах Второй мировой войны. Инициаторами церемонии стала организация Friedenskooperative Network Berlin.

Участники акции хотели не только почтить павших, но и отметить их вклад в победу над фашизмом. Некоторые из жителей столицы Германии пришли с плакатами со словами благодарности солдатам Советского Союза.

«Мы всегда отмечали победу над гитлеровским фашизмом 8 мая. И также потому, что мы считаем очень важным спасать, сохранять или бороться за мир. Важно помнить о том, что уже началось на немецкой земле, и помнить, кто спас нас от этого фашизма», — отмечает организатор церемонии Ютта Кауш-Хенкен.

Отметим, в этом году из-за пандемии коронавируса, число участников памятной церемонии ограничили. У монумента в Тиргартене собрались 50 человек, и они были вынуждены держать дистанцию. Тем не менее, пространство перед мемориалом утопало в цветах.