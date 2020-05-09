Москвичи соблюдают самоизоляцию в День Победы

Москва, 9 мая. Жители столицы остаются дома 9 мая, на улицах достаточно мало людей. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из центра города.

Так, на Тверской улице от метро «Пушкинская» до Охотного ряда практически никого нет. По центру перемещаются лишь полицейские, курьеры и редкие прохожие.

Мало людей и на обычно оживленных Большой Дмитровке и Моховой улице — горожане соблюдают самоизоляцию, чтобы защититься от коронавируса.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей и гостей столицы не выходить на улицы 9 мая, чтобы преодолеть пандемию COVID-19.

«Пожалуйста, посмотрите пролет самолетов, салют со своих балконов», — попросил он.

В этом году День Победы проходит в условиях ограничений из-за пандемии: в городах отменены пешие торжественные парады и многие другие массовые мероприятия. Но отдельные церемонии все же проходят.

Праздник начался с возложения президентом России Владимиром Путиным цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В отличие от прошлых лет, когда глава государства участвовал в этой церемонии с другими высокопоставленными чиновниками и парламентариями, в этот раз Путин был один.

Позднее состоится всероссийская акция «Бессмертный полк», однако она пройдет в онлайн-режиме. Завершится День Победы праздничным салютом.

75-я годовщина Великой Победы будет отмечена в полноценном формате позднее. Решение о переносе военного парада и других праздничных мероприятий президент Путин принял в конце апреля в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Точная дата военного парада пока неизвестна.