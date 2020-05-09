Путин поздравил россиян с Днем Победы: Мы непобедимы, пока мы вместе

Москва, 9 мая. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и обратился к гражданам страны. Президент РФ подчеркнул, что День Победы является самым главным и дорогим праздником, который всегда отмечается торжественно и всенародно.

«Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, дорогие друзья. От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы», — заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что нынешнее поколение отдает дань бесконечного признания жертвенному подвигу советского народа. Глава государства отметил, что в годы войны люди разных национальностей стояли плечом к плечу на фронте и в тылу.

«Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе», — добавил Путин.

Президент РФ пообещал, что юбилей Победы будет отмечен «широко и достойно», с парадом и маршем «Бессмертного полка», когда минует угроза коронавируса и позволит эпидемиологическая обстановка.

Напомним, что в 2020 году все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, традиционный парад на Красной площади пройдет позже, а акцию «Бессмертный полк» перенесли в онлайн-пространство.

В субботу в честь Дня Победы над Красной площадью в Москве прошел авиапарад. Над столицей пролетели самый крупный военно-транспортный вертолет в мире — Ми-26, а также транспортно-боевые Ми-35М, разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник». Федеральное агенство новостей опубликовало фотографии парада.