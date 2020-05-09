Украина отучает граждан праздновать 9 мая как День Победы

В этом году Украина официально не отмечает День Победы из-за коронавируса. В Киеве и других городах не должно быть никаких праздничных мероприятий — значит, ветераны и люди со здоровой памятью будут тайком пробираться с цветами к местам воинской славы. Граждане с больным воображением вчера отметили некий День памяти и примирения, призванный доказать, что Украина — не страна-победитель, а жертва германо-советской агрессии, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Напрасные надежды

Как говорят украинские политологи, режиму Владимира Зеленского в этом году несказанно повезло — на майские праздники неожиданно наложился карантин из-за коронавируса. В итоге власть устами киевского мэра Виталия Кличко довольно сообщила — массовых мероприятий проводить специально никто не будет, на официальном уровне праздник будет максимально ужатым по формату. Да и все равно украинцы вынуждены в этом году праздновать в изоляции.

Для власти Зе, хронически не способной занять внятную политическую позицию, карантин стал отличным шансом не политизировать День Победы, который при Порошенко был «яблоком раздора» в обществе. Режим кондитера-националиста и его прихвостней, начиная с 2015-го, отмечал 8 мая День памяти и примирения. А сотни тысяч простых украинцев, у которых отцы, деды и прадеды воевали на фронтах Великой Отечественной, массово праздновали 9 Мая — День Победы.

Порошенко и его приспешники старались максимально помешать украинцам отметить светлый праздник. Чиновники вроде Парубия, Турчинова и особенно главы Института национальной памяти Вятровича яростно критиковали в СМИ «культ победы», «победобесие» и «парады фейковых ветеранов». А отряды украинских нацистов специально подтягивались к местам вечной славы, нападали на ветеранов и старались отнять у них знамена и георгиевские ленточки. Все это выглядело настолько омерзительно, что у сотен тысяч украинцев сжимались кулаки. И не только у украинцев.

Кстати, именно запредельный уровень кощунства в отношении Дня Победы стал одной из причин краха режима Порошенко. Год назад многие на Украине надеялись, что с президентством Владимира Зеленского власти раз и навсегда закончат издеваться над светлым праздником. Увы, эти надежды не оправдались — в 2020-м изменений в госполитике в отношении Дня Победы почти не произошло (при том, что дед Зеленского являлся ветераном великой войны).

«Институт искривления памяти»

При Зеленском одной из косметических перемен на Украине стало смещение с поста главы Института нацпамяти «историка» Владимира Вятровича. Дело в том, что за пять лет Вятрович, как и Порошенко, стал настолько токсичной фигурой в обществе, что кабмин, сформированный «зеленым» большинством, немедленно его уволил. И назначил на этот пост более умеренного ученого — доцента киевского вуза Антона Дробовича.

Дробович изначально заявил, что «тем, разделяющих общество, он поднимать не будет». И действительно, в отличие от предшественника, он не прославлял дивизию СС «Галичина» или «подвиги» запрещенной в РФ ОУН-УПА1. Публично Дробович не поддержал и идею сноса памятника генералу Ватутину в Мариинском парке Киева. Зато порывался снять советские символы со статуи Родины-матери в столице и демонтировать памятник Тачанке под Каховкой.

Но реальной «проверкой на вшивость» для Дробовича должен был стать День Победы. Накануне праздника глава института Нацпамяти записал видеоролик, в котором изложил позицию государства. Так, он сообщил, что во время Второй мировой «украинцы воевали за чужие интересы».

«Трагедия украинского народа во Второй мировой — в том, что он был разделен между несколькими государствами. Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда друг против друга, — заявил Дробович. — Нацисты и коммунисты одинаково не считались с ценой человеческой жизни. Реально же украинским субъектом в годы войны было освободительное движение — люди из УПА, они боролись за независимость Украины от обеих тоталитарных систем».

«Институт искривления памяти» дал рекомендации, как органам власти преподносить стране два праздника — 8 и 9 мая, День памяти и примирения и День Победы над нацизмом. Первая из них — «война случилась из-за сговора антигуманных режимов — нацистского и советского». Звучит так, словно Третий Рейх и СССР вместе напали на весь остальной мир. Вторая рекомендация — «украинцы воевали на стороне антигитлеровской коалиции», причем воевавшими на стороне этой коалиции власти Украины считают и бандеровцев из УПА.

Третья рекомендация — «Украина сейчас воюет с агрессором-Россией», которую ИНП сравнивает с нацистами и говорит, что «сейчас угроза та же, что и 75 лет назад». Еще один пункт — «Россия не имеет права претендовать на определяющую роль в Победе над нацизмом». Почему, спросите вы? Да потому что — безо всяких аргументов.

Дробович убежден, что «важнейшим итогом войны должен быть не «культ победы», а умение ценить мир и защищать его всеми разумными средствами». То есть, говорят в ИНП, нужно меньше говорить о военных успехах и больше «о трагических судьбах людей». Победу из повода для гордости «историки» пытаются перевести в разряд траурного мероприятия.

Еще один «перл» от Института Нацпамяти — «большевики вывезли с Украины 550 промышленных предприятий, имущество и скот тысяч колхозов, десятки научных и учебных заведений, исторические ценности». О том, что все это забрали бы себе немцы, украинские «историки» даже не упоминают. Как и то, что после войны все это было восстановлено Советским Союзом.

9 мая на Украине запрещена демонстрация Знамени победы, ветеранам позволено носить только свои награды, а вместо георгиевской ленты им рекомендуется надевать красный мак. В этом году на Украине кое-кто додумался до того, чтобы предложить штрафовать граждан за словосочетание «Великая Отечественная война», что выглядит уже полным позором.

«Кто захочет, тот выйдет и почтит память героев»

По мнению украинских политологов, по сравнению с временами Порошенко, при Зеленском в отношении дня Победы не изменилось ничего. Скорее наоборот — многое даже ухудшилось. При этом, говорят аналитики, поражает настойчивость, с которой Киев пытается дегероизировать войну, перевести ее в статус унылого траурного мероприятия. Хотя другие страны-победители во Второй мировой не устают прославлять героизм своих солдат.

Политолог Валентин Гайдай считает, что, несмотря на ограничения, 9 мая тысячи украинцев все равно пойдут к воинским мемориалам в своих городах.

«Понятно, что официально никаких массовых торжеств не будет. Но, думаю, что люди все равно будут идти к мемориалам в Одессе, Харькове, Киеве, Львове, Чернигове, Виннице, Херсоне и так далее. Да, их будут пропускать к памятникам группами, измерять им температуру и так далее. Тем не менее полиция вряд ли заблокирует подходы к мемориалам. Тот, кто захочет, выйдет и почтит память героев войны», — убежден Гайдай.

Эксперт не ожидает внятного заявления от Зеленского по поводу Дня Победы.

«Думаю, будет очередное обращение Зеленского в стиле «за все хорошее, против всего плохого». Или что «это больше скорбь, чем праздник». Скорее всего, будет что-то нейтрально-позитивное: мол, «да, мы воевали, но не за то, не под тем флагом, не под той фамилией» и тому подобное. Увы, за год многие в стране уже сделали свои выводы по поводу Зеленского и его политики», — резюмировал Гайдай.

Глава фонда «Украинская политика», политолог Кость Бондаренко считает, что у Украины нет никаких поводов, чтобы вводить дополнительный день для празднования победы в ВОВ.

«День Победы никогда не был днем, который разделял людей. Разделять Украину на 8 и 9 мая начали только на протяжении последних 10–15 лет — сначала при Ющенко, потом эту пагубную традицию продолжил Порошенко, — заявил Бондаренко. — На самом деле 9 мая — это день великой Победы. И кто бы что ни придумывал, 9 Мая остается для украинцев священным днем. Я лично не вижу никаких поводов — ни с исторической, ни с человеческой, ни с моральной точки зрения, для того, чтобы вводить еще какой-то «день памяти». И то — только потому, что у наших «стратегических партнеров» другие часовые пояса, и когда в Киеве было уже 9 мая, они еще подписывали капитуляцию Германии 8-го. Ради этого вводить еще день, чтобы им понравиться — это просто тупо».

Бондаренко прокомментировал рекомендации Института нацпамяти к 9 мая — по его мнению, они вообще антиисторичны.

«С исторической точки зрения, они вообще не выдерживают никакой критики. Поэтому я сильно сомневаюсь, что такой институт необходим стране, ведь он преследует только две цели. Первая — доказать, что Победа была не 9-го, а 8 мая. Вторая цель — доказать, что в войне победила не Красная армия, а УПА», — убежден эксперт.

Много вопросов у аналитика вызывают и заявления, будто СССР и Германия «развязали Вторую мировую».

«Если СССР был агрессором наравне с Германией, почему тогда Британия и Франция, объявившие войну Германии в 1939-м, не объявили войну СССР? Если они были партнерами по разделу Польши, то почему СССР напал не 1 сентября 1939-го, а дождался, когда на территории Польши не было легитимного правительства? На эти вопросы у «историков» из Института нацпамяти ответов нет», — констатировал Бондаренко.

Политолог уверен, что 9 Мая будут праздновать еще его дети и внуки, а также внуки его друзей. Поскольку «День Победы — это часть нашего общего семейного предания».

Политический эксперт Руслан Бизяев считает, что власти Владимира Зеленского пора бы уже выработать «взвешенный и объективный подход к истории».

«Надеюсь, 9 мая уже не будет того накала страстей и разделения общества, как было при Порошенко. Тогда всех заставляли праздновать 8 мая и объясняли, что «все, кто празднует 9 мая, — поголовно агенты Путина». Из-за карантина не будет и массовых собраний, и мы не увидим столкновений противоборствующих сторон на улицах, — считает он. — Главное, что должен сделать Зеленский — сказать, что уже пора написать реальную историю Украины. Не историю канадской диаспоры или американских грантоедов, а действительно историю Украины — такой, какая она была. Тогда мы и получим ответ на вопрос, что мы празднуем — 8-е или 9 Мая. Чтобы стать сильными, нужно иметь свою историю — с ее трагическими и героическими аспектами. И не бояться называть вещи своими именами», — резюмировал Бизяев.

1 Организация запрещена на территории РФ.