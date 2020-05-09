Военные ВКС РФ в Сирии спели песню «День Победы»

Дамаск, 9 мая. Российские военные в Сирии приняли участие в акции в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и исполнили песню «День Победы», рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Партийную акцию «День Победы» на разных языках» поддержали в Министерстве обороны — специально для нее оркестр российской группировки войск в Сирии записал песню «День Победы» на русском и арабском языках, а также на фарси», — рассказали в Минобороны РФ.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно записать видео исполнения песни «День Победы» на одном и сотни языков.

Ранее участие в акции приняли члены экипажа Международной космической станции (МКС) Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Видеопоздравление, записанное на борту Международной космической станции (МКС), опубликовано на Youtube-канале «Роскосмоса».

Напомним, что в 2020 году все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, традиционный парад на Красной площади пройдет позже, а акцию «Бессмертный полк» перенесли в онлайн-пространство.

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ провести 9 мая праздничные салюты, а также поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы. Глава Минобороны отметил, что ветераны заслуживают в этот праздничный день особых слов благодарности. Шойгу подчеркнул, что ветераны стали «для всех нас образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости».