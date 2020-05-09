Путин возложил алые розы к Могиле Неизвестного солдата

Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

В отличие от прошлых лет, когда президент возлагал цветы вместе с другими высокопоставленными чиновниками и парламентариями, в этот раз Путин был один.

Глава российского государства возложил букет алых роз к Вечному огню, затем некоторое время постоял у Могилы Неизвестного Солдата.

Владимир Путин в Александровском саду возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата pic.twitter.com/vGqsMWxn4i — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2020

Ожидается, что после этого российский лидер выступит с обращением к соотечественникам. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 9 мая будет еще несколько мероприятий с участием Путина.

Отмечалось, что памятные мероприятия с главой государства не будут массовыми из-за пандемии коронавируса.

Россия празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Из-за пандемии коронавируса программа мероприятий сократилась — изменены программа Парада Победы на Красной площади, формат Бессмертного полка, отменены массовые мероприятия в парках и центре города.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ветераны Великой Отечественной войны уже начали принимать поздравления в честь 75-летия Победы. Они рассказали, как отметят праздник в условиях пандемии.