Шесть человек сгорели при пожаре в башкирской деревне

Уфа, 9 мая. Крупный пожар произошел в деревне в Башкирии, при разборе завалов нашли тела шести человек, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 9 мая в Тумайзинском районе. Загорелся частный дом, на место происшествия прибыли экстренные службы.

Пожарные начали тушить возгорание, однако людей не удалось спасти. Сотрудники МЧС нашли одного выжившего мужчину, остальные шесть человек погибли.

Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых произошло возгорание. Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара.

Утром 9 мая произошел еще один крупный пожар. В Хабаровском крае загорелась лесопилка, сведений о пострадавших на данный момент нет.

5 мая в Московской области загорелся частный дом, в котором проживали мигранты. Шесть человек погибли в огне, их тела нашли спасатели.