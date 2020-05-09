Народная милиция ЛНР персонально поздравила ветеранов с Днем Победы

Для ветеранов Луганской Народной Республики Народная милиция устроила персональные праздники.

Григорий Иванович Овчаренко в годы Великой Отечественной войны в рядах Советской армии освобождал Украину, Россию, Европу. Он дошел до Берлина и был у Рейхстага. Григорию Ивановичу уже 100 лет и для него, несмотря ни на что, 9 Мая — главный день. Именно для него и для других ветеранов Луганской Народной Республики Народная милиция решила устроить персональный праздник.

«В преддверии Великого праздника, 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Народная милиция Луганской Народной Республики организовывает вот такие выездные акции с названием «Поздравь солдата Победы». К сожалению, в этом году мы не можем провести торжественный парад на нашей площади, поэтому мы сами приезжаем к ветеранам, дарим им маленький праздник, дарим им эти эмоции, поздравляем с Великой Победой», — рассказал руководитель ансамбля «Новороссия» Роман Разум.

Танцы, стихи и песни военных лет — такую программу подготовили подразделения Народной милиции для ветеранов республики. Помимо концерта для всех ветеранов проводится персональный военный парад. Ежедневно такие поздравления принимают порядка десяти ветеранов республики.

«Я очень доволен. Доволен вниманием, [спасибо] за то, что помните наши подвиги, наши действия, которые мы прикладывали, не жалея жизни, дабы выгнать врага со своей территории, что и было сделано. Я горжусь нашей молодежью, от души!» – сказал ветеран Григорий Овчаренко журналистам.

В День Победы агитбригада Народной милиции ЛНР проедет по центральным улицам Луганска, чтобы подарить праздник всем жителям города.