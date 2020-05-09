Каменских поздравила Потапа обнаженным фото в постели

Москва, 9 мая. Настя Каменских и Потап удивили публику неожиданной свадьбой, после которой пара перестала скрывать свои отношения. Певица решила поздравить своего супруга его интимной фотографией с постели.

Алексей Потапенко отметил 8 мая свой 39-летний день рождения. В честь праздника Каменских поделилась в Instagram фотографией мужа. На снимке Потоп лежит в постели с обнаженным торсом, а рядом с ним – собачка.

«Леша! Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек! Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком!» — написала Каменских.

Украинские артисты, которые стали знаменитыми благодаря своему яркому дуэту, поженились около года назад. Оказалось, что знаменитости были не просто партнерами по сцене, но и давно испытывали чувства друг к другу.

Ранее свой день рождения отпраздновала Каменских. Потап трогательно поздравил с днем рождения свою напарницу по сцене и супругу. Нежное поздравление исполнитель опубликовал в своем Instagram. Он выложил фото эффектной Каменских в бикини и дополнил пост стихотворением собственного сочинения.