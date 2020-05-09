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Европейских санкций хватит на всех: Африка под ударом

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Европейских санкций хватит на всех: Африка под ударом

После того, как европейские санкции были наложены на Россию, ЕС взялся за Африку. Европейский союз добавил четыре африканские страны, а именно Ботсвану, Гану, Маврикий и Зимбабве, в свой черный список в рамках борьбы с отмыванием денег, поставив финансовые операции компаний из этих стран под более жесткий контроль.

По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, эти страны угрожают финансовому климату Европейского союза, поэтому необходимо положить конец проникновению «грязных» денег в его финансовую систему. Список должен быть утвержден Европейским парламентом и, скорее всего, вступит в силу в октябре 2020 года.

По какому принципу в этот список ЕС включил африканские страны, не совсем понятно. Вместо четких критериев европейские чиновники дают достаточно расплывчатые формулировки:

«Страны, включенные в черный список, оценивались на основе системного воздействия на целостность финансовой системы ЕС».

Европейских санкций хватит на всех: Африка под ударом

Вместо объяснения причин принятого решения ЕС четко дает понять, какие меры последуют, если включенные государства не будут выполнять европейские требования:

«Компаниям из этих стран запрещено получать новое финансирование из Европейского союза».

Далеко не все разделяют подобную точку зрения. Норвежский совет по делам беженцев призывает отменить экономические санкции в отношении стран, столкнувшихся с безработицей и массовым голодом, а это подавляющее большинство Африканского континента.

Генеральный секретарь совета Ян Эгеланн говорит, что социально-экономические последствия карантина могут быть более жесткими и привести к гибели большего числа людей, чем сама инфекция:

«Я думаю, что мы увидим много локальных коллапсов, когда люди столкнутся с ужасным голодом, ужасными проблемами, ужасным насилием из-за распада общества. Мы призываем правительства покончить с политически мотивированными экономическими санкциями по отношению к целым нациям и народам».

Миллионы представителей уязвимых групп населения уже потеряли свои рабочие места и доходы из-за мер, направленных на сдерживание распространения смертоносного вируса. Страны Европейского союза могут материально поддержать своих граждан, чего нельзя сказать об Африке. Население континента очень нуждается в помощи международного сообщества. Поэтому отмена санкций актуальна как никогда.

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