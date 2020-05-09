Европейских санкций хватит на всех: Африка под ударом

После того, как европейские санкции были наложены на Россию, ЕС взялся за Африку. Европейский союз добавил четыре африканские страны, а именно Ботсвану, Гану, Маврикий и Зимбабве, в свой черный список в рамках борьбы с отмыванием денег, поставив финансовые операции компаний из этих стран под более жесткий контроль.

По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, эти страны угрожают финансовому климату Европейского союза, поэтому необходимо положить конец проникновению «грязных» денег в его финансовую систему. Список должен быть утвержден Европейским парламентом и, скорее всего, вступит в силу в октябре 2020 года.

По какому принципу в этот список ЕС включил африканские страны, не совсем понятно. Вместо четких критериев европейские чиновники дают достаточно расплывчатые формулировки:

«Страны, включенные в черный список, оценивались на основе системного воздействия на целостность финансовой системы ЕС».

Вместо объяснения причин принятого решения ЕС четко дает понять, какие меры последуют, если включенные государства не будут выполнять европейские требования:

«Компаниям из этих стран запрещено получать новое финансирование из Европейского союза».

Далеко не все разделяют подобную точку зрения. Норвежский совет по делам беженцев призывает отменить экономические санкции в отношении стран, столкнувшихся с безработицей и массовым голодом, а это подавляющее большинство Африканского континента.

Генеральный секретарь совета Ян Эгеланн говорит, что социально-экономические последствия карантина могут быть более жесткими и привести к гибели большего числа людей, чем сама инфекция:

«Я думаю, что мы увидим много локальных коллапсов, когда люди столкнутся с ужасным голодом, ужасными проблемами, ужасным насилием из-за распада общества. Мы призываем правительства покончить с политически мотивированными экономическими санкциями по отношению к целым нациям и народам».

Миллионы представителей уязвимых групп населения уже потеряли свои рабочие места и доходы из-за мер, направленных на сдерживание распространения смертоносного вируса. Страны Европейского союза могут материально поддержать своих граждан, чего нельзя сказать об Африке. Население континента очень нуждается в помощи международного сообщества. Поэтому отмена санкций актуальна как никогда.