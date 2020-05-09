Посол РФ в США назвал неприемлемыми попытки ряда стран нивелировать роль СССР в войне

Вашингтон, 9 мая. Дезинформационная кампания, развязанная в ряде стран с целью принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом, неприемлема, и российская сторона не должна молча наблюдать за ней. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Развязанная дезинформационная кампания в ряде стран и, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки, где мы работаем, когда пытаются принизить роль Советского Союза или даже, более того, сказать о том, что Советский Союз и развязал Вторую мировую войну, она просто неприемлема. Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 миллионов человек», — сказал он журналистам.

По мнению Антонова, Россия не должна молчать, когда другие государства позволяют себе подобные суждения.

Дипломат уверен, что на них необходимо отвечать, но делать это спокойно и аргументировано —«пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза».

Антонов подчеркнул, что никто и никогда не заставит россиян забыть те тяжелые времена.

Накануне 9 мая на территории российского посольства в Вашингтоне был заложен сиреневый сад. Представитель дипмиссии объяснил, что сирень была выбрана как символ Победы и счастья, поскольку советских солдат по возвращении с фронта весной встречали именно с ней.

Сегодня существует проблема искажения военной истории, которая стала особенно видна с приближением 75-й годовщины Победы. Многие западные страны начали буквально переписывать прошлое, нивелируя роль Советского Союза и Красной армии в победе над фашистской Германией.

Больше остальных в этом «преуспела» Польша. Только за зимние месяцы Варшава заявила, что красноармейцы не принесли полякам свободы, «в результате деятельности СССР пострадала польская культура», а также сообщила о своем «безоговорочном» праве на репарации от России за «ущерб», нанесенный в военное время.

В России неоднократно подчеркивали, что не позволят перевирать историю. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна защитит память о Второй мировой войне, представив миру историческую правду в виде архивных документов, собранных в специальном центре.