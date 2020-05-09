Швыткин назвал угрозой международной безопасности новую попытку США отказаться от СНВ-3

США поставили России условие продления Договора СНВ. Они требуют, чтобы к нему присоединились китайцы. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на это требование.

«Соединенные Штаты Америки по-прежнему придерживаются политики возможного неподписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ссылаясь на разные предлоги. В частности, американцы настаивают, что Китай должен быть одной из сторон договора. Но мы понимаем, что Китай — это самодостаточное суверенное государство, которое вправе самостоятельно решать, присоединяться ему к соглашению или нет», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Юрий Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что предложения, которые сделала Россия для продления СНВ-3, лежат на столе в администрации Белого дома.

«В этих предложениях, помимо всего прочего, учитываются новые виды вооружений. И когда США заявляют, что не понимают, почему Россия так настаивает на подписании Вашингтоном этого договора, и вообще не видят необходимости в этом документе, становится смешно, если бы не было так грустно. От этого договора зависит международная безопасность не только на европейском континенте, но и во всем мире. И Россия — это тот стержень, обеспечивающий всеобщую безопасность, а США, судя по их поведению, к сожалению, не заинтересованы в том, чтобы на земле был мир, потому что всячески пытаются обойти продление СНВ-3», — сказал Юрий Швыткин.

По его словам, на выдвинутые США условия Россия призывает американцев «включить разум».

«Договор должен быть подписан. Отказ от его подписания является угрозой международной безопасности», — подчеркнул зампредседателя думского комитета по обороне.

Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал «одним из основных недостатков нового договора об СНВ» то, что в него не входит Китай.