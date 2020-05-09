Генпрокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест организаторов попытки вторжения

Каракас, 9 мая. Генеральная прокуратура Венесуэлы выдала 22 ордера на арест участников провалившегося морского вторжения, об этом сообщил генпрокурор Тарек Уильям Сааб.

В международный розыск объявлены глава ЧВК Silvercorp гражданин США Джордар Гудро, оппозиционный депутат из команды Хуана Гуаидо Хуан Хосе Рендон и политконсультант из Майами Серхио Вергара.

Министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес ранее сообщил детали соглашения венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо с ЧВК Silvercorp. Целью боевиков было убийство руководства страны, для этого они могли находиться на территории страны 400 дней. Сумма контракта составила 212,9 млн долларов.

Властям Венесуэлы удалось предотвратить вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Боевики пытались вторгнуться в Венесуэлу на быстроходных катерах, восемь нападавших были убиты. Задержанным гражданам США будут предъявлены обвинения в терроризме, заговоре и незаконном обороте боевого оружия. Задержанных венесуэльцев обвиняют в терроризме, сговоре с иностранным правительством, измену и бунт.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, как нужно оценивать случившееся в Венесуэле. По его словам, в данном случае речь идет о классической попытке свержения неугодного режима и организацией государственного переворота.