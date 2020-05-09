Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы

Москва, 9 мая. Трагическая правда о Великой Отечественной войне должна быть сохранена и передана потомкам, а память о подвиге участников войны и тружеников тыла — жить в сердцах, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сенатор поздравила россиян с 75-й годовщиной Победы. Она напомнила, что война «принесла неисчислимые беды и испытания» в каждую семью и унесла жизни миллионов людей.

«Мы никогда не забудем, какую цену заплатил наш народ за одоление коричневой чумы, спасение человечества от фашистского порабощения. Важно сохранить трагическую и горькую правду о самой страшной войне в истории человечества, не допустить ее искажения и попыток новых темных сил стереть память о ней у последующих поколений», — говорится в поздравлении Матвиенко на сайте верхней палаты парламента.

Спикер Совета Федерации отметила, что в этом году в День Победы в городах не состоятся торжественные марши, но, несмотря на это, память о подвиге будет почтена.

Матвиенко пожелала мирного неба, добра и благополучия.

Напомним, что из-за пандемии День Победы 9 мая в России отмечается без традиционных пеших парадов. Не состоится праздничное шествие и в Москве. Как ранее рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов. По его словам, полеты авиации предусмотрены в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом.

Кроме того, не отменяются праздничные салюты и акция «Бессмертный полк». В этом году она пройдет в онлайн-формате.