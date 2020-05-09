Шестой пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

Кемерово, 9 мая. Шестой пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По его словам, за последние сутки в регионе было зарегистрировано 19 пациентов с COVID-19. Они проходят лечение.

«Один пациент с подтвержденным диагнозом скончался, у него произошел инсульт», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Цивилев также рассказал, что одиннадцать пациентов были выписаны, и теперь общее количество выздоровевших от COVID в Кузбассе — 62 человека.

Вместе с тем еще 165 пациентов с коронавирусом продолжают оставаться в кузбасских инфекционных больницах. В стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7210 человек.

По последним данным, в России выявлено 187 859 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За последние сутки в стране было зарегистрировано 10 699 пациентов с COVID-19.