Росстат сообщил, кто получал самую высокую зарплату в СССР после войны

Москва, 9 мая. Самую высокую зарплату в 1945 году в СССР получали работающие в сфере науки, на втором месте оказались работники железнодорожного транспорта. Данные опубликованы в статистическом сборнике Росстата «Великая Отечественная война».

По данным Росстата, сотрудники научной отрасли получали в месяц в среднем 66,3 рубля, работники железнодорожного транспорта — 52,9 рубля. На третьем месте в списке самых высокооплачиваемых профессий после войны оказались сотрудники сферы кредитования и государственного страхования — 51,6 рубля, затем расположились работники аппарата органов государственного и хозяйственного управления, органов управления кооперативных и общественных организаций — 50,9 рубля. Пятое место по уровню зарплат занимали сотрудники водного транспорта — 49,9 рубля.

К 1955 году рейтинг несколько изменился, хотя ученые оставили за собой лидерство. Сотрудник сферы науки получал в среднем 103,6 рубля в месяц. На второе место поднялись сотрудники водного транспорта — 91,1 рубля. Третье место досталось аппарату органов государственного и хозяйственного управления — 80,2 рубля, а четвертое — промышленникам (78,5 рубля).

Самую низкую зарплату получали работники лесного хозяйства — 17,3 рубля в 1945 году. К 1955 году их зарплата выросла до 38,4 рубля.

Ранее Росстат также назвал потери населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны. По данным ведомства, на территории РСФСР на начало 1941 года проживало 111 млн человек, к началу 1946 года численность населения составила 97,6 млн.