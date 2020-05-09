Парад в Минске 9 мая 2020 года. Онлайн-трансляция

Москва, 9 мая. Парад Победы состоится в Минске 9 мая 2020 года, начало мероприятия – в 11.00 по местному времени (совпадает с московским).

В параде примут участие более трех тысяч военнослужащих, почти две сотни единиц боевой техники, а также 42 воздушных судна. Транслировать парад будет Общенациональное телевидение. Онлайн-трансляция будет доступна на Youtube-канале.

Несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию в мире, президент Белоруссии Александр Лукашенко решил не отменять парад Победы 9 мая. Глава государства отметил, что этого ждут тысячи людей. Как позже прокомментировал писатель и публицист Николай Стариков, военный парад в Минске станет подарком для жителей всего постсоветского пространства.