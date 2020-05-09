Росстат назвал суточную норму еды советского солдата в годы войны

Москва, 9 мая. Росстат подсчитал норму с уточного довольствия военнослужащих советской армии в годы Великой Отечественной войны нормы. Данные опубликованы в статистическом сборнике Росстата «Великая Отечественная война».

Перед началом Великой Отечественной войны суточная норма солдата была сокращена. Кроме того, появились дополнительные курсантский, госпитальный, санаторный и сухой пайки.

В сутки военнослужащий Красной армии получал 600 граммов ржаного хлеба, 400 граммов пшеничного хлеба из муки второго сорта, 150 граммов крупы, 10 граммов макарон или вермишели, 175 граммов мяса, 75 граммов рыбы, 20 граммов свиного сала либо животного жира, 30 граммов растительного масла, 30 граммов сахара, 1 грамм чая, 30 граммов соли, 750 граммов овощей и 500 граммов картофеля. Также в норму входило 100 граммов свежей или квашеной капустой.

Махорку получали красноармейцы, начальствующий состав боевых частей и тыл. Некурящим вместо махорки полагалось 200 граммов шоколада либо 300 граммов сахара или конфет в месяц. Женщины-военнослужащие получали дополнительно 100 граммов мыла.

Водку получали красноармейцы и начальствующий состав войск передовой линии по 100 граммов на человека, на Закавказском фронте – по 200 граммов крепленого либо 300 граммов столового вина.

Ранее Росстат также назвал потери населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны. По данным ведомства, на территории РСФСР на начало 1941 года проживало 111 млн человек, к началу 1946 года численность населения составила 97,6 млн.