Синоптик Вильфанд рассказал, будет ли предстоящее лето дождливым

Москва, 9 мая. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, стоит ли летом ждать большого количества осадков. Как пояснил синоптик, при оценивании нельзя смотреть на дождливое начало мая, поскольку взаимосвязи между сезонами нет.

Вильфанд отмечает, что за первую неделю мая выпало более 30% месячной нормы осадков и это хорошо, поскольку это дает надежды на предстоящий богатый урожай.

«Помните народную мудрость: май холодный — год хлебородный! Ведь если май жаркий и засушливый, то это предвестник плохого урожая. Потому что именно в мае в почве должна накапливаться влага», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Осадки, которые сейчас пришли в Ставропольский край и Северный Кавказ благодатные, считает Вильфанд. Однако окончательной картины того, насколько равномерно распределятся дожди по посевным районам, пока нет. В лучшем случае осадки смогут скомпенсировать засушливую зиму. Напомним, в этом году зимой в европейской части России регистрировались аномально высокие температуры.

По словам Вильфанда, летом конечно же можно ожидать ливней и дождей. Однако попытка предсказать, когда они случатся, является проблемой, поясняет синоптик.

«Это вообще целая проблема в метеорологии — ливни. Они формируются в неустойчивой атмосфере. И локальные. Их интенсивность и периодичность предсказать очень сложно», — сказал он.

В настоящее время в нескольких регионах России сформировались условия для возникновения засухи. По прогнозам специалистов, в 2020 году она может коснуться Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областей, Крыма и Краснодарского края.