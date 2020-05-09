Росстат назвал потери населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны

Москва, 9 мая. На территории РСФСР на начало 1941 года проживало 111 млн человек, к началу 1946 года численность населения составила 97,6 млн, сообщил Росстат.

В ведомстве отметили, что за год прирост составил бы 6,4 миллиона человек при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года.

По данным второго издания статистического сборника «Великая Отечественная война», на начало 1941 года в стране проживало 14 млн детей до четырех лет, а к началу 1946 года – 6,8 млн. Число взрослых мужчин за годы войны сократилось на 6,1 млн человек, женщин – на 847 тысяч человек.

В начале 1950-х годов в РСФСР на 100 женщин 25-29 лет приходилось 66 мужчин, тогда как в Германии – 71 мужчина на сотню женщин, в Италии – 99.

Потери Советского Союза за годы Великой Отечественной войны составили 26,6 млн человек, включая убитых в бою, умерших от ран и болезней, голода, умерших во время бомбежек и других.

Напомним, что в 2020 году все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, традиционный парад на Красной площади пройдет позже, а акцию «Бессмертный полк» перенесли в онлайн-пространство.