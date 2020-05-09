День Победы отмечают в России. События дня. ФАН-ТВ

США назвали условие договора СНВ Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам о продлении договора СНВ. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Он отметил, что Вашингтон не заинтересован в «контроле над вооружениями ради самого факта контроля». Ранее президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В ходе беседы последний вновь подтвердил, что «США привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай». Текущий договор СНВ-3 будет действовать до февраля 2021 года и может быть продлен еще на пять лет по соглашению сторон.

Названы критерии снятия ограничений из-за COVID-19 Роспотребнадзор определил критерии трех этапов снятия ограничительных мер, введенных в стране из-за COVID-19. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. Главных критериев три: коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек для заразившихся коронавирусом, охват тестирования. Начинать смягчение следует, когда коэффициент распространения инфекции снизится до 1. То есть один инфицированный будет заражать не больше одного человека. На всех трех этапах в больницах должно быть свободно не менее 50% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Корабли НАТО покинули Баренцево море Группа кораблей НАТО покинула акваторию Баренцева моря. Пресс-служба шестого флота США сообщила в Twitter, что миссия завершена после семи дней Арктических операций. Представители также заявили, что учения продолжатся за полярным кругом. Напомним, 4 мая в акваторию Баренцева моря вошли три американских фрегата: «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», и одно судно ВМС Великобритании под названием «Кент». Северный флот взял на сопровождение корабельную ударную группу НАТО.