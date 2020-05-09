Доктор Мясников объяснил, чем чревато нарушение режима сна во время самоизоляции

Москва, 9 мая. Сбитый режим сна во время самоизоляции может обернуться рядом тяжелых заболеваний. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников.

Дело в том, что сейчас у многих жителей России распорядок дня изменился из-за пандемии, многие перестали заниматься спортом и вовремя ложиться спать. Поэтому вскоре нас ждет волна ожирения, диабета, гипертонии, психических заболеваний, болезней, связанных с алкоголем, считает Мясников.

По словам врача, человеческий организм зависит от солнечной активности. Кроме того, гормоны в организме вырабатываются согласно внутренним циркадным ритмам, главным из которых является режим сна. Поэтому вставать слишком рано или слишком поздно не рекомендуется. Для сохранения здоровья человеку необходимо ежедневно просыпаться в одно и то же время.

«И оставили будильник вот в этой фазе, на этих семи часах, вы всегда встаете в семь – и в субботу, и в воскресенье», — сказал он в эфире на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что вначале это будет трудно сделать, однако потом человек привыкнет. Кроме того, врач рекомендует питаться в одно и то же время.

Ранее врач, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что необходимо разумно относиться к самоизоляции и не делать из нее фетиш.