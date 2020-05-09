PR-директор Бабкиной рассказал о состоянии певицы после слухов о ее голосе

Москва, 9 мая. Представитель российской народной и эстрадной певицы Надежды Бабкиной Александр Велор прокомментировал состояние артистки. Ранее в Сети появилось видео, на котором Бабкина исполняет песню «День Победы», однако пользователи предположили, что певица испытывает проблемы с голосом после госпитализации.

По словам Велора, Бабкина в настоящее время чувствует себя хорошо и «рвется в бой».

«Насчет того, когда выйдет на сцену, не могу ничего сказать, потому что сезон театра у нас закрыт, открывается в сентябре. Планируются ли мероприятия летом — ничего не понятно, пока рано об этом говорить, она сейчас активно восстанавливается», — заявил он в беседе с изданием WomanHit.

Также было отмечено, что в настоящее время Бабкина посещает различные процедуры, в том числе капельницы. При этом, певица может быть примет участие в некоторых мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Напомним, ранее военный врач Владимир Хорошев предположил, что Бабкина после перенесенной двусторонней пневмонии может не вернуться на сцену, поскольку певица находится в зоне риска и вполне может подхватить болезнь снова.

В апреле Бабкина была госпитализирована с пневмонией. Перед тем, как попасть в больницу, она почувствовала боль в сердце, помутнение в сознании и нехватку воздуха. Сейчас артистку уже выписали. Позднее она рассказала, что болезнь поразила 80% ее легких.