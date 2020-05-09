Кандидат химических наук Фролов рассказал, как правильно обеззараживать маски

Москва, 9 мая. После использования все защитные маски могут представлять опасность для человека. Однако существует несколько способов обеззаразить их, сообщил кандидат химических наук Георгий Фролов.

Как поясняет ученый, в случае отсутствия специального спрея, для одноразовых масок можно использовать способ замачивания в водном мыльном растворе с перекисью водорода на пять минут. Он готовится из хозяйственного или антибактериального мыла до появления пены. После в воду добавляют перекись водорода в соотношении 10 к 1. Маску опускают в воду, после тщательно промывают и высушивают.

«Другой способ — наружная и внутренняя поверхность маски обрабатываются спиртовым аэрозолем с антисептиком или без него. Критерием является полное смачивание поверхности. И, наконец, третий способ – наружная и внутренняя поверхность обрабатываются специальным спиртовым аэрозолем с наночастицами меди», — приводит слова Фролова АГН Москва.

Отмечается, что третий способ позволяет достичь продолжительного антибактериального эффекта. Однако основная опасность заключается в контакте открытых участков кожи человека с маской. Потому необходимо проводить дезинфекцию места контакта тела человека с зараженной поверхностью.