Эксперт Иванова-Швец рассказала о росте зарплат после самоизоляции

Москва, 9 мая. Доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что ситуация с коронавирусом приведет к реальным изменениям на рынке труда.

Иванова-Швец спрогнозировала, какие специальности будут востребованными после пандемии коронавируса, а какие останутся не у дел. По ее словам, очевидно, что рынок труда ждут существенные изменения.

«Рынок труда после эпидемии уже не будет прежним. Изменится соотношение спроса и предложения на многих специалистов, изменится уровень вознаграждения, организация труда», — отметила она.

По ее словам, в период пандемии можно выделить ряд преимуществ. Одно из них состоит в повышении спроса на сотрудников и рост прибыли в таких отраслях, как фармацевтика, розница, онлайн-услуги. Но эпидемия пойдет на спад, после чего в фармацевтике и розничной торговле едва ли вырастут зарплаты. Сферу дистанционного образования и онлайн-развлечений, отметила эксперт, может ожидать дальнейший рост, соответственно — повышение доходов занятых в них граждан.

Доцент подчеркнула, что не стоит ожидать изменений в сфере энергетики и связи. Но спрос на медицинские услуги после отмены самоизоляции, как ожидается, повысится вместе с доходами платных клиник.

Компании в IT-сфере после эпидемии могут задаться вопросом о целесообразности работы в офисе после того, как перевели сотрудников на удаленку из-за угрозы распространения коронавируса. Существенных изменений не будет в аграрном секторе.

В наиболее пострадавших от пандемии отраслях — ресторанном бизнесе, туризме, пассажирских перевозках — в ближайшем будущем роста зарплат не предвидится, поскольку у работающих в этих сферах компаний долгое время не будет для этого финансовой возможности.

Подводя итоги, эксперт добавила, что в выигрыше после самоизоляции останутся те компании и работники, которые готовы быстро менять и принимать нестандартные решения в новых условиях.