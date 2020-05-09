День Победы в Москве. Онлайн-трансляция ФАН

Федеральное агентство новостей проводит трансляцию праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

В праздновании Дня Победы принимает участие президент России Владимир Путин. После обращения президента в небе над Москвой состоится воздушный парад. Над столицей пролетят 75 самолетов и вертолетов — по числу лет, прошедших с 9 мая 1945 года. В параде принимают участие истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и Су-34, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, новейшие истребители Су-57, разведывательный самолет А-50, истребители-перехватчики МиГ-31 со сверхзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». Вертолетная авиация представлена боевыми машинами Ка-52, Ми-28, Ми-8, Ми-35, а также сверхтяжелым транспортным вертолетом Ми-26.

Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. После возложения глава государства обратился к россиянам с речью.

Напомним, массовые мероприятия, запланированные на 9 Мая, перенесены на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. По словам Владимира Путина, традиционный парад и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся после того, как ситуация нормализуется.

«Все, что планировали в честь 75-летия Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Мы достойно отметим юбилейную дату, когда будет уверенность, что ситуация полностью безопасна», — сказал президент.

Вечером 9 мая в российской столице состоится праздничный салют. В 22.00 будет сделано около 10 тысяч залпов, которыми страна отсалютует подвигу народа в Великой Отечественной войне.