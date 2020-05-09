Валуев высказался о попадании боксеров Усика и Ломаченко в базу «Миротворца»

Москва, 9 мая. Бывший чемпион мира, действующий депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал попадание украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в базу сайта «Миротворец». Спортсмены были внесены в раздел людей, допускавших антиукраинские высказывания или действия.

Известно, что Ломаченко и Усик попали в список за съемки в документальном фильме о православной вере. Как пояснил Николай Валуев, данный сайт не играет никакой роли и, возможно, сами спортсмены не обратят на него внимания.

«Не знаю, какое значение это имеет для граждан Украины и самих Усика и Ломаченко, но для остальных это просто сайт, не более того. Никакого значения это не имеет. Думаю, что и сами боксеры всерьез к произошедшему не отнесутся, если только это не помешает их пребыванию на родине», — сказал Валуев в беседе с RT.

Напомним, в конце февраля стало известно о том, что в базу скандального украинского сайта «Миротворец» внесли главу Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера. В Киеве немецкого дипломата безосновательно обвинили в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность страны» и «участии в пропагандистских мероприятиях против Украины».