Российские дипломаты в США в честь Дня Победы высадили сад

Вашингтон, 9 мая. Посол России в США Анатолий Антонов вместе с другими дипломатами в пятницу принял участие в создании сиреневого «Сада Памяти» на территории посольства РФ в Вашингтоне. Мероприятие приурочено к 75-летнему юбилею Великой Победы, сообщается на официальном аккаунте диппредставительства России в США в Facebook.

По словам Антонова, предполагалось, что в данной церемонии примут участие послы стран СНГ и весь коллектив российского посольства. Однако планы пришлось изменить из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«И тем не менее я верю, что мы сегодня заложили, установили новую традицию в российском посольстве — сиреневый сад», — сказал Антонов.

Отмечается, что серень была выбрана дипломатами не просто так. Как поясняет посол, букетами этих цветов советских солдат встречали весной 1945 года после победы над фашистами.

«Сегодня мы, конечно же, вспоминаем тех людей, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы были здесь с вами сегодня, за то, чтобы мы продолжали жить», — отметил Антонов.

Напомним, ранее Министерство обороны России рассекретило документы об освобождении советскими военными Праги во время Великой Отечественной войны. Архивные материалы опубликованы в разделе «Последний бой до Победы» на сайте военного ведомства.