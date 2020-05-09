День Победы в Москве. Онлайн-трансляция ФАН

Федеральное агентство новостей 9 мая покажет трансляцию праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

В праздновании Дня Победы примет участие президент России Владимир Путин. В 10 часов утра он выступит с обращением к россиянам у Вечного огня, после чего начнется воздушный парад авиации.

В небе над столицей пролетят 75 самолетов и вертолетов — по числу лет, прошедших с 9 мая 1945 года. В параде примут участие истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и Су-34, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, новейшие истребители Су-57, другие военные самолеты и вертолеты, включая сверхтяжелый транспортный Ми-26.

Напомним, в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности 16 апреля российский лидер сообщил о переносе всех массовых публичных мероприятий, запланированных на 9 мая, на более поздний срок. Путин заявил, что жизнь каждого человека бесценна, а риски, связанные с пандемией коронавируса слишком высоки. Президент обратился и к тем, кто принимает участие в шествии «Бессмертного полка».

«Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами. Понимаю, что для нас именно 9 мая — День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своих героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа», — сказал глава государства.

Путин пообещал, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся, когда ситуация с коронавирусом нормализуется.

ФАН покажет обращение президента и пролет авиации в честь Дня Победы на сайте Федерального агентства новостей, а также в группах ВКонтакте и в «Одноклассниках». Начало 9 мая в 10.00.