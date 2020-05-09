Ученики при посольстве РФ и дипломаты в США провели акцию «Свеча Победы»

Вашингтон, 9 мая. Российские дипломаты, а также ученики при диппредставительстве РФ в Вашингтоне, приняли участие в акции «Свеча Победы». Напротив здания посольства у фонтана были расставлены электронные свечи в виде цифры 75, знаменуя юбилей со дня окончания Великой Отечественной войны.

«Посол Анатолий Антонов, дипломаты и ученики школы при посольстве почтили память погибших и всех, кому мы обязаны Великой Победой», — говорится в официальном аккаунте в Facebook диппредставительства России в Вашингтоне.

Напомним, в России из-за сложной эпидемиологической обстановки 9 Мая будет проведена только авиационная часть парада. Об этом ранее сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он также отметил, что акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в видеоформате и будет транслироваться в Сети. Вместо живого шествия люди выйдут на балконы с фотографиями родных, которые принимали участие в Великой Отечественной, и вместе исполнят песню «День Победы».