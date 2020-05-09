Экипаж МКС поздравил ветеранов с Днем Победы

Москва, 9 мая. Находящиеся на орбите космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили ветеранов и всех россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Видеопоздравление, записанное на борту Международной космической станции (МКС), опубликовано на Youtube-канале «Роскосмоса».

«Сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет Великой Победе над фашизмом. Мы, космонавты Роскосмоса, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту Победу отдал все», — сказал Иванишин.

Вагнер отметил, что в годы войны многие жители планеты столкнулись с горем и потерями, поэтому в мае 1945 года «радость была искренней и объединила народы».

«Мы должны сделать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете», — подчеркнул он.

В год 75-летия Победы «Роскосмос» провел на борту МКС акцию «Бессмертный полк», для участия в которой все желающие могли отправить фотографии и информацию о своих близких, судьбы которых затронула война. 25 апреля эти данные были доставлены на Международную космическую станцию. Грузовой корабль был выведен на орбиту носителем «Союз-2.1а», получившим название «Ракета Победы».

Напомним, что в 2020 году все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, традиционный парад на Красной площади пройдет позже, а акцию «Бессмертный полк» перенесли в онлайн-пространство.