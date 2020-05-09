Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом при купании

Москва, 9 мая. Ученые Высшего совета по научным исследованиям Испании заявили, что заражение коронавирусом при купании, а также посещении бассейнов и СПА-салонов является маловероятным.

Исследователи утверждают, что содержащаяся в морской воде соль, вероятно, способствует деактивации вируса. Влияет на это и эффект разбавления. При этом в СПА-салонах и бассейнах активно используются дезинфицирующие средства, значительно снижающие вероятность заражения. Что касается саун и бань, то поддерживаемая в них температура свыше 60 градусов губительна для коронавируса нового типа.

Ученые предупредили, что большую опасность может представлять купание в реках, озерах и других пресноводных водоемах, где выживаемость вируса будет выше, поэтому в данном случае нужно принимать меры особой предосторожности.

Специалисты подчеркивают, что вне зависимости от типа водоема, опасность может подстерегать отдыхающих на пляже. Вероятность заразиться снижается в жаркую погоду, когда комплексное воздействие морской соли, солнечного света и высокой температуры деактивирует вирус в значительной степени.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышках пневмонии, вызванной новым коронавирусом. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусная инфекция подтверждена у 3,937 миллиона человек по всему миру, от осложнений скончались 276 863 заболевших, более 1,319 миллиона пациентов выздоровели.

Напомним, что в большинстве российских регионов в майские праздники действует режим самоизоляции, врачи призывают россиян не выходить из дома без необходимости, использовать средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.