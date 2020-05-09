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Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом при купании

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Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом при купании

Москва, 9 мая. Ученые Высшего совета по научным исследованиям Испании заявили, что заражение коронавирусом при купании, а также посещении бассейнов и СПА-салонов является маловероятным.

Исследователи утверждают, что содержащаяся в морской воде соль, вероятно, способствует деактивации вируса. Влияет на это и эффект разбавления. При этом в СПА-салонах и бассейнах активно используются дезинфицирующие средства, значительно снижающие вероятность заражения. Что касается саун и бань, то поддерживаемая в них температура свыше 60 градусов губительна для коронавируса нового типа.

Ученые предупредили, что большую опасность может представлять купание в реках, озерах и других пресноводных водоемах, где выживаемость вируса будет выше, поэтому в данном случае нужно принимать меры особой предосторожности.

Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом при купании

Специалисты подчеркивают, что вне зависимости от типа водоема, опасность может подстерегать отдыхающих на пляже. Вероятность заразиться снижается в жаркую погоду, когда комплексное воздействие морской соли, солнечного света и высокой температуры деактивирует вирус в значительной степени.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышках пневмонии, вызванной новым коронавирусом. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусная инфекция подтверждена у 3,937 миллиона человек по всему миру, от осложнений скончались 276 863 заболевших, более 1,319 миллиона пациентов выздоровели.

Напомним, что в большинстве российских регионов в майские праздники действует режим самоизоляции, врачи призывают россиян не выходить из дома без необходимости, использовать средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом при купании

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Источник: CSIC
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