Ревматолог Загребнева рассказала о новых способах лечения COVID-19

Москва, 9 мая. Главный внештатный специалист-ревматолог Департамента здравоохранения Москвы, главврач городской клинической больницы (ГЦБ) № 52 Алена Загребнева рассказала о прорывных способах лечения коронавирусной инфекции, которые применяются в медучреждении.

Врач отметила, что схема действий по лечению пациентов обсуждается на консилиумах. Часть людей получает целенаправленную помощь. Ее обычно используют при лечении ревматологических больных. Как поясняет Загребнева, подобное лечение направлено на уменьшение активности агрессивной иммунной системы.

В больнице также применяется плазма выздоровевших пациентов. Однако врачи отмечают, то этот способ не является панацеей и сейчас перед медиками стоит задача понять, на каком этапе лечения необходимо вводить плазму.

«Нам нужно время — неделю, полторы или две. Но плазма не панацея, а одно из средств, которое может быть успешным. И надо понимать, что лечит не плазма, а определенный набор разных методов», — пояснила она в интервью «Московскому комсомольцу».

Она также отмечает, что в больнице работают четыре главных специалиста: аллерголог, нефролог, ревматолог и коагулопатолог Москвы. При этом, врачи ГЦБ №52 являются первыми, кто начал работу с какими-либо препаратами, предназначенными для лечения ревматологических больных.

Напомним, в настоящее время уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9%. Об этом ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Относительно низкий процент является результатом очень своевременного выявления и обращения.