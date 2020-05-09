Эксперт Петропольский назвал недостатки досрочного погашения кредита

Москва, 9 мая. Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский заявил, что досрочное погашение кредита лишено экономического смысла.

По словам Петропольского, досрочно гасить кредит может быть невыгодно ни физическим, ни юридическим лицам, а во втором случае даже может представлять опасность.

«Если речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным. Если компания не знает, сможет ли она справиться с последствиями кризиса, вызванного пандемией, то лучше деньги «размазать» на как можно больший срок. Так проще выжить, нежели сейчас бежать в банк и закрывать все долги», — цитирует его агентство «Прайм».

Он напомнил также, что существуют недостатки закрытия лизинговых кредитов, при которых зачастую прописываются штрафы за досрочное погашение. В большинстве подобных платежей уже учтены процентные ставки налога и кредита, которые придется оплатить и при досрочной оплате.

Говоря о физлицах, Петропольский напомнил, что практически все ипотечные кредиты в РФ гасятся аннуитентными платежами, то есть первую половину срока кредита заемщик платит только проценты.

«Допустим, вы взяли ипотеку на 10 лет. Первые пять лет вы платите банку, вторые пять лет платите за квартиру, поэтому гасить платеж досрочно во вторую половину срока не имеет смысла, ведь банк свои проценты забрал, а тело кредита вы еще не погасили, по сути это является для вас просто рассрочкой», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что выплата кредитов досрочно не имеет экономического смысла для физических лиц, особенно во вторую половину ипотечного срока.