Учредитель фонда «Вера» Федермессер попала в больницу с коронавирусом

Москва, 9 мая. Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что попала в больницу с коронавирусной инфекцией.

По ее словам, врачи диагностировали пневмонию в начальной стадии на фоне подтвержденного коронавируса.

«Симптомы и тесты говорят, что у меня COVID. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По компьютерной томографии в обоих легких начальная стадия пневмонии, врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях», — написала она в Facebook.

Федермессер отметила, что на прошлой неделе она ездила в Нижегородскую область в качестве советника губернатора региона Глеба Никитина, где проверяла готовность больниц к приему пациентов с коронавирусной инфекцией.

«В понедельник я вернулась совершенно измотанная в Москву и тут же слегла с высоченной температурой. Вроде мы с командой соблюдали все меры предосторожности, не входили в «красные зоны» без полной защиты, но, как мы все уже знаем, этого может оказаться недостаточно», — добавила она.

Учредитель «Веры» выразила уверенность, что «это ненадолго» и сообщила о надежде «отоспаться в больнице». Федермессер поблагодарила врачей и медсестер, отметив, что главврач больницы в Коммунарке «организовал потрясающую службу».

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 3,935 миллиона случаев коронавирусной инфекции, от осложнений скончались 274 655 человек, более 1,319 миллиона пациентов выздоровели.