Дочь Валерия Меладзе рассказала о своем отношении к Вере Брежневой

Москва, 9 мая. Дочь Валерия Меладзе дизайнер украшений Инга рассказала об отношениях с Верой Брежневой. Около года назад девушка разместила на своей странице в Instagram совместное фото с певицей, вызвав неоднозначную реакцию подписчиков. Многие из них долгое время были уверены, что певица увела из семьи брата Валерия Константина Меладзе.

Тогда продюсер категорически опроверг все обвинения в адрес своей новой избранницы, заявив, что его никто «из семьи не уводил».

Теперь Брежнева сохраняет теплые отношения с родными супруга, включая его племянницу Ингу.

«Было абсолютно ожидаемо, что много людей захотят выразить свое мнение по тому или иному вопросу. У нас с Верой хорошие отношения, нейтральные. Мы не очень часто видимся, потому что все в разъездах», — цитирует Ингу портал «СтарХит».

Отметим, в середине апреля бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в жесткой форме высказалась по поводу отношений Константина Меладзе и Брежневой, предположив, что из-за певицы у Меладзе пропал интерес к его собственной герл-группе. По словам Седоковой, как только композитор начинает задумываться о своих подопечных из коллектива, Брежнева тут же начинает протестовать. Певица считает, что брак с Брежневой разрушил один из самых успешных музыкальных проектов Меладзе.