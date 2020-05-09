Мексиканская авиакомпания Interjet полностью перешла на российский SSJ-100

Мехико, 9 мая. Мексиканская авиационная компания Interjet перевела оставшиеся шесть национальных маршрутов на обслуживание российскими самолетами Sukhoi Superjet 100. Дело в том, что эти воздушные суда идеально подходят для ситуации, в которой оказался перевозчик.

Полеты в из Мехико в Канкун, Гвадалахару, Мериду и ряд других городов осуществляют как раз три SSJ-100 из 22, находящихся в парке авиакомпании. При этом остальные 19 бортов находятся в состоянии летной годности, заявил коммерческий директор Interjet Хулио Гамеро.

На сегодняшний день Interjet несет убытки из-за низкого спроса в условиях пандемии коронавируса, а также отмены международных полетов и сокращения внутренних перевозок. Ранее компания задолжала налоговым органам Мексики 30 миллионов долларов. На данный момент в следствие экономической ситуации 59 самолетов Airbus из 66 в парке Interjet были отозваны, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что самолеты Sukhoi Superjet все больше и больше эксплуатируются отечественными авиакомпаниями, самой крупной из которых является «Аэрофлот».