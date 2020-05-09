«Бессмертный полк в твоем окне» стартовал на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 9 мая. На Камчатке в честь празднования 75-й годовщины Великой Победы стартовала акция «Бессмертный полк в твоем окне». Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, жители России решили провести традиционный «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Кроме того, на Камчатке было предложено выставить в окне портрет своего родственника — ветерана войны.

Одним из первых об истории своего родственника, прошедшего тяготы Великой Отечественной, рассказал врио губернатора Камчатки Владимир Солодов. В своем Instagram он написал, что родной брат его бабушки Андрей Тихонович Деев воевал на Ленинградском фронте.

«Во время блокады командовал автобатальоном полка, но из-за нехватки водителей часто сам садился за руль грузовика на Дороге жизни. В ходе Таллинской операции на острове Эзель в 1944 году он обеспечивал четкую, бесперебойную работу автотранспорта, за что был представлен к ордену Красного знамени», — написал Солодов.

Также врио губернатора отметил, что его родственник-ветеран был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает ТАСС.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ провести 9 мая праздничные салюты, а также поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы. Глава Минобороны отметил, что ветераны заслуживают в этот праздничный день особых слов благодарности. Шойгу подчеркнул, что ветераны стали «для всех нас образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости».