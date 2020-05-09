Пушков ответил Белому дому, приписавшему победу над фашизмом США и Британии

Москва, 9 мая. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заявление администрации США, приписавшей победу над фашизмом в 1945 году исключительно Соединенным Штатам и Великобритании.

Пушков в своем микроблоге в Twitter выразил возмущение опубликованным сообщением Белого дома: «8 мая 1945 США и Британия победили нацизм».

«Вот как? Сами победили? А Берлин кто брал? Кто разбил 2/3 гитлеровских дивизий? И кто выжидал до июня 1944-го за морями-океанами, не открывая 2-й фронт? Гитлера мы сокрушили прежде всего. А потом уже они», — написал сенатор.

Читатели микроблога Пушкова разделили его возмущение, оставив десятки гневных комментариев.

«Если нацизм победили США и Британия, то почему в Европе стоят памятники именно Советским воинам, а не другим освободителям?» — обратил внимание на несправедливость пользователь под ником @MatroskinKotik.

«8 мая 2020 года США и Британия победили здравый смысл. Маразм взял Белый дом», — иронизирует @VovkaDWowk.

«Ну, они точно так же и ИГИЛ1 [запрещена в РФ] победили!» — напомнил @krot_kgb.

Отметим, в преддверии Дня Победы Пентагон опубликовал презентацию, которая посвящена 75-й годовщине победы над фашистской Германией. В публикации не упоминается о вкладе СССР в победу над фашизмом. Материал полностью посвящен роли США во Второй мировой войне.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что США преследуют политические цели, искажая исторические факты в преддверии Дня Победы.

Незадолго до этого российское посольство в США призвало американские власти отказаться от порочной практики искажения истории Второй мировой войны. В заявлении подчеркивалось, что «псевдоисторические» программы, направленные на дискредитацию СССР и отрицание его решающего вклада в победу над нацизмом, являются лживыми и недостойными, передавал Ридус.

Дипломаты имели ввиду программу, которую реализует посольство США в Венгрии. Там проводится конкурс проектов на тему «Вспоминая Вторую мировую войну и ее последствия — долгая дорога к свободе». Одним из условий конкурса является требование описывать события «в условиях тирании Советского Союза».

1 Организация запрещена на территории РФ.