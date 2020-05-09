В России ужесточатся требования к ввозу праворульных машин

Москва, 9 мая. Новый ГОСТ техрегламента Таможенного союза, ужесточающий требования к ввозу и постановке на учет в России праворульных машин, вступает в силу с первого июля 2020 года.

Принятый Евразийской экономической комиссией технический регламент изменит требования к безопасности конструкции транспортных средств. Эксперты отмечают, что это значительно усложнит ввоз праворульных машин на территорию РФ, а также их постановку на учет в ГИБДД. Подчеркнем, что стандарт не коснется автомобилей, ввезенных до 1 июля 2020 года — они по-прежнему будут эксплуатироваться без ограничений.

Как пишет РБК, полный запрет на ввоз праворульных машин распространяется на технику категорий М2 и М3 — это самосвалы, пассажирские автобусы, погрузчики и строительная спецтехника. Легковые автомобили с правым рулем пока не попадают под запрет, но их будет значительно сложнее ввезти и растаможить.

Минимальная таможенная пошлина на ввоз праворульного автомобиля может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для машины не старше пяти лет с объемом двигателя менее одного литра, а максимальный тариф может достигать 5,7 евро для автомобилей старше пяти лет с объемом более трех литров. Помимо пошлины, нужно будет оплатить оформление, утилизационный сбор, акциз, НДФЛ и НДС.

Для получения паспорта технического средства праворульного авто и дальнейшей его постановки на учет в ГИБДД будет необходимо получить в специализированной лаборатории технический сертификат соответствия требованиям безопасности.

Deita.ru сообщает, что в России на сегодняшний день действуют всего четыре соответствующих требованиям ГОСТ лаборатории, имеющих право на такую сертификацию, все они находятся на территории Дальневосточного федерального округа.