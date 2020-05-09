Ким Чен Ын поздравил РФ с 75-летием Победы, отметив беспримерный героизм русского народа 

Москва, 9 мая. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравления с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

«Русский народ, который 75 лет назад продемонстрировал беспримерный героизм и дух самопожертвования, достиг великой победы в великой войне за справедливость, чтобы уничтожить фашизм, представлявший угрозу будущему человечества, защитить свою страну и сохранить всемирные мир и безопасность», — цитирует послание Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава Северной Кореи добавил, что отношения КНДР и России развиваются, преодолевая всевозможные вызовы, благодаря унаследованной традиции дружбы.

Ким пожелал россиянам и главе государства успехов в строительстве сильного государства и в борьбе против пандемии коронавируса.

Отметим, в пятницу Владимир Путин созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы и заявили о готовности налаживать взаимодействие по актуальным вопросам.

Кроме того, поздравления с Днем Победы российскому президенту передал председатель КНР Си Цзиньпин.

9 мая вся Россия празднует День Победы. Большинство мероприятий в этом году пройдут в онлайн-режиме. Торжественное празднование начнется с возложения президентом Владимиром Путиным цветов к Вечному огню. Там же глава государства выступит с обращением к россиянам.

Одним из ключевых событий праздника станет акция «Окно Победы»: люди распахнут окна или выйдут на балконы домов и вместе исполнят песню «День Победы». Поздним вечером в завершение празднования Дня Победы состоится традиционный салют.

Традиционный Военный парад на Красной площади перенесен на более позднее время, когда пандемия закончится. Однако россияне все равно смогут насладиться зрелищем военной техники: 9 мая в небе над российскими городами пройдет авиационный парад.

Подробно о том, как пройдет юбилейное торжество в 2020 году, читайте с специальном материале Федерального агентства новостей.