Водонаева заявила, что Малышеву надо оштрафовать за слова о коронавирусе

Москва, 9 мая. Звезда «Дома-2», телеведущая Алена Водонаева возмутилась из-за слов врача Елены Малышевой, которая заявила, что дети не страдают от коронавируса. Согласно статистике, молодые пациенты не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет, утверждает медик.

«Как это дети не попадают в реанимацию, если Минздрав отчитывается, что к 1 мая два ребенка скончались, а 11 находились в тяжелом состоянии?» — возмутилась Водонаева в своем новом видео, опубликованном в ее блоге на YouTube-канале.

Водонаева считает, что подобные высказывания известных личностей несправедливо оставлять безнаказанными. Она привела пример с таксистом из Воронежской области, который был оштрафован после публикации двух непроверенных сообщений в группе WhatsApp.

«То есть за это штраф, а за то, что ты на всю страну говоришь, что дети не болеют и не попадают в реанимацию, — ничего? Почему это не фейк? Если Минздрав тем более фиксирует обратное!» — возмутилась Водонаева.

Напомним, до этого Водонаева откровенно рассказала о домогательствах на телевидении. Позже на ее слова ответила российская телеведущая Виктория Боня. Она назвала заявление своей коллеги «грязной ложью».