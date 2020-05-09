Наталья Штурм рассказала о «девчачьих радостях» на самоизоляции

Москва, 9 мая. Российская певица Наталья Штурм поделилась откровенными фото, рассказав о «девчачьих радостях» на самоизоляции.

В своем Instagram 53-летняя Штурм выложила целую серию фотографий, сделанных во время примерки нарядов в одном из ателье. Певица не стесняется своей красоты и демонстрирует подтянутую фигуру в разных образах. На одном из снимков она предстала в блестящем коротком топе, обернув бедра полупрозрачным платком.

«Как здорово вырваться из дома и заняться девчачьими радостями. Посоветуйте, какой фасон и стиль мне выбрать?» — спросила она.

Пользователи Сети оценили смелость певицы.

«Натали! Как долго не было от тебя жары», — написал gusevvyaceslav.

«Как выбрать лучший фасон? Ну наверное тот, который проще снять. Тогда я голосую за первые три фотки», — отметил andreizudilin.

«Наташа, ты молодец, всегда в форме», — похвалила tatjana845.

Ранее Штурм рассказала подписчикам о своем новом «бизнесе». По словам артистки, в условиях самоизоляции она решила проводить беседы с мужчинами по видеосвязи, помогая им выговориться и «очистить душу». Она заявила, что за восьмичасовой сеанс заработала 350 тысяч рублей.

Певица добавила, что женщинам не нужно переживать, поскольку их мужья остаются дома, не напиваются с друзьями и не ищут отдушину с любовницами. Штурм подчеркнула, что не предоставляет интим-услуги, а лишь выслушивает проблемы и помогает советом.